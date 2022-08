Très décevant à Westerlo, le Standard aura besoin de sang neuf pour s’éviter des frayeurs

Battu 4-2 à Westerlo, le Standard est apparu samedi en version 2021-2022. Avec une incapacité à bien défendre, à produire du jeu et à évoluer en équipe. Du coup, les vieux démons ont ressurgi. Il faudra du renfort pour relancer la machine.

Qu’a dû bien penser Fergal Harkin, le nouveau directeur sportif du Standard, sagement assis à droite de Pierre Locht dans la tribune d’honneur du ‘t Kuipje ? Que le travail ne va pas manquer durant les trois semaines qui viennent, les trois dernières du mercato estival, pour tenter de renforcer une équipe qui a cruellement besoin de sang neuf. C’est que si la victoire obtenue une semaine plus tôt face au CS Bruges avait fait naître pas mal d’espoirs, la déconvenue subie samedi à Westerlo a fait ressurgir les vieux démons tant l’équipe liégeoise, en version 2021-2022, a affiché beaucoup trop de carences pour espérer une issue plus favorable que cette défaite par 4 -2 plus inquiétante encore dans le contenu que dans les chiffres.

1 Le constat : cela manque de qualité et de personnalité