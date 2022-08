Emma Haziza, hydrologue: «Les canicules aggravent la sécheresse des terres, comme un effet de sèche-cheveux»

Après avoir suffoqué sous la chaleur et subit les conséquences dramatiques des feux et de la sécheresse, les pays européens et la Belgique en particulier voient arriver les premières gouttes de pluie non sans angoisse. Pour l’hydrologue Emma Haziza, de telles alternances sont appelées à se reproduire.

L’Europe et la Belgique en particulier ont soif, la sécheresse qui sévit actuellement est-elle réellement historique ?