Orages, rafales de vent, chaleur… l’IRM émet une double alerte

Lundi après-midi, le ciel était changeant avec quelques averses localisées et parfois orageuses. Celles-ci étaient plus intenses dans l’est et le sud-est du pays et éventuellement accompagnées de grêle ou de rafales de l’ordre de 60 km/h. L’IRM a d’ailleurs émis un avertissement jaune sur l’ensemble du pays, en vigueur lundi, entre 14h et 21h, tandis que le numéro d’appel 1722 pour des interventions de pompiers non urgentes a été activé dimanche par le SPF Intérieur, en raison d’un risque de tempête ou d’inondation.

Par ailleurs, malgré la baisse des températures, l’IRM a émis une autre alerte jaune, à la chaleur, qui concerne plusieurs provinces.