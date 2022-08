Anderlecht sait à quoi s’attendre avant le déplacement au Young Boys: «À Berne, le synthétique sera moins bon qu’à Saint-Trond»

« D’habitude, j’aime bien jouer sur un terrain synthétique. Je me sens à l’aise dessus mais là, mes pieds étaient littéralement en feu. On sentait la chaleur monter du sol comme jamais. C’était dingue ! Heureusement qu’il y avait les pauses boissons pour permettre de se rafraîchir… un peu. » Une heure après la belle victoire acquise par le Sporting d’Anderlecht sur le synthétique de Saint-Trond, Lior Refaelov suait encore à grosses gouttes, dimanche après-midi. Premier buteur et auteur d’une prestation aboutie en soutien du duo Silva-Stroeykens, l’Israélien ne faisait que refléter le sentiment général de son équipe, qui a apprécié de pouvoir bénéficier de deux pauses boissons par mi-temps plutôt qu’une comme c’est généralement le cas par fortes températures. Certains observateurs se sont d’ailleurs étonné que le nombre de pauses ait été doublé mais il y a une raison à cela, et elle est précisément liée à la nature même de la surface de jeu limbourgeoise.