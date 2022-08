Luvas Belvaux: «Je suis sûr que l’homme peut se réécrire»

Lucas Belvaux est le cinéaste belge qu’on aime. Neuf films comme réalisateur, dont le dernier, Des hommes, d’après le roman de Laurent Mauvignier. Et une trentaine de films comme acteur. Magritte du cinéma pour 38 témoins et Pas son genre. Une sacrée carte de visite. Et voilà qu’il se met, à 60 ans, au roman. Les tourmentés est un des musts de la rentrée littéraire. Un roman fort. Dont Lucas Belvaux viendra parler à l’Intime Festival avec son pote Laurent Mauvignier, l’auteur d’Histoires de la nuit, le samedi 20 à 13h30.

Après une lecture d’extraits de leurs romans par Anne Coesens et Philippe Résimont, les deux écrivains s’entretiendront sur leurs romans et leur passion d’écriture. Lucas Belvaux était déjà venu à l’Intime, comme comédien, pour une grande lecture. Mais Namur, il connaît : c’est là qu’il est né et que vit encore sa famille.