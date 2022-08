Laura Sepul: «Je pense que je vais m’amuser»

Laura Sepul, vous l’avez vue, c’est certain, dans Ennemi public, la série de la RTBF. Ou dans Baraki, une autre série belge. Et puis dans des téléfilms et des séries comme Into the night, Section de recherches, Quartier des banques, L’Opéra. Et encore dans OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire. Et sur nombre de scènes de théâtre de Belgique et d’ailleurs. Ces temps-ci, Laura Sepul entame la Saison 2 de Baraki. En septembre, sans doute, elle va tourner avec le cinéaste français Martin Provost, un film sur Marthe Bonnard, la muse et le modèle du peintre. « Je vais jouer la sœur de Cécile de France, je suis donc très contente », sourit-elle.

La comédienne originaire de Liège lira des extraits de Tout ce qui brûle de Lisa Harding (Joëlle Losfeld) le dimanche 21 à 12 h, dans la grande salle du Théâtre royal de Namur, avant un grand entretien avec l’autrice irlandaise. Conversation avec l’actrice belge.