L’Intime Festival, dixième chapitre

Ça commence donc fort à l’Intime Festival : Emma lue par Emma. Bovary par Devos, deux César et un Molière : la classe. Mais la suite du festival, toujours mené par Chloé Colpé avec l’aide de Sylvie Baillul et, bien sûr, de Benoît Poelvoorde, sera tout aussi excitante. L’Intime est devenu, en quelques années, « le » rendez-vous des amateurs de lecture et de littérature de Belgique et d’ailleurs. L’événement fête son dixième épisode ces 19, 20 et 21 août.

« L’Intime, c’est davantage que la littérature », insiste Chloé Colpé. « La littérature reste notre grand-route mais, depuis le début, nous avons creusé du côté du théâtre, du cinéma, de l’illustration, de la photo. Le nœud de notre travail, c’est l’intime. Il doit être au cœur du propos. »