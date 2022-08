«Penaltygate» entre Kylian Mbappé et Neymar: Luis Campos, le conseilleur sportif du PSG, a recadré les deux stars

Suite et fin du début de psychodrame entre Kylian Mbappé et Neymar ? Au lendemain du « penaltygate », survenu lors de la rencontre entre le PSG à Montpellier samedi, la direction aurait fait le nécessaire en coulisses pour tourner la page de cet incident.

En effet, selon des informations recueillies par Le Parisien, Luis Campos, le conseiller sportif du club parisien, a réuni les deux joueurs après l’entraînement dimanche au camp des Loges pour les recadrer et apaiser les tensions naissantes. Et RMC Sport ajoute que Luis Campos a rappelé au Français et au Brésilien que leur attitude ne devait pas aller à l’encontre de l’intérêt collectif.