Stroeykens, Raman, Esposito: à Saint-Trond, Felice Mazzù a mis en exergue son «people management»

Pour la troisième fois de rang cette saison, Anderlecht a passé trois buts à son adversaire. Si cela pouvait être prévisible face à Seraing et Paide Linnameeskond, c’était moins attendu au Stayen où le Sporting a souvent bien eu du mal à s’extirper du piège tendu par les Canaris. Dimanche, à quelques rares moments près, le RSCA a totalement maîtrisé son sujet. En plantant, donc, trois banderilles des œuvres de Lior Refaelov, Fabio Silva et Benito Raman. Comme par hasard, trois individus qui postulent pour les deux places les plus hautes sur l’échiquier lors du barrage aller de Conférence League sur le synthétique des Young Boys de Berne ce jeudi (19h). Avec Mario Stroeykens, qui a fêté sa toute première titularisation chez les professionnels dans le Limbourg, et Sebastiano Esposito, l’autre gros coup du mercato anderlechtois.