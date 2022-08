L’agression contre Salman Rushdie ravive des lignes de fracture au Moyen-Orient

La tentative d’assassinat de l’écrivain américano-britannique, auteur des « Versets sataniques », lors d’une conférence dans l’Etat de New York, est un très mauvais signal pour les partisans de la liberté d’expression.

Y a-t-il un lien direct entre Hadi Matar, l’Américain d’origine libanaise qui a poignardé Salman Rushdie, et l’Iran ? Ce lundi, les autorités iraniennes se sont exprimées pour la première fois depuis la tentative d’assassinat. Selon le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Nasser Kanaani, « personne n’a le droit d’accuser la République islamique d’Iran » pour cette agression. « Seuls Salman Rushdie et ses partisans mériteraient d’être blâmés et même condamnés ».