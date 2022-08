Un but pour son grand retour en Serie A: Romelu Lukaku a lancé son opération «reconquête»

Ce week-end de l’Assomption s’est avéré propice pour les Diables rouges. Pour ceux qui avaient déjà retrouvé la compétition officielle, mais aussi pour ceux qui effectuaient leur grand retour sur les pelouses. Tête de gondole du mercato estival noir-jaune-rouge, Romelu Lukaku n’a pas manqué ses retrouvailles avec l’Inter. Première sortie officielle, premier but et première victoire (1-2). À Lecce, le colosse belge n’a eu besoin que de 81 secondes pour déjà déflorer son compteur personnel, de la tête. Comme s’il n’avait jamais quitté les Nerazzurri, comme si sa saison à Chelsea n’était qu’un mauvais rêve. Pour le Belge, l’opération « reconquête » est donc bel et bien lancée, lui qui avait laissé son trône vacant, il y a un an à la suite de son départ pour Londres.