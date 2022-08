Pas de troisième médaille pour Kopecky aux championnats européens: «Je ne me sentais pas très bien ce matin» La coureuse anversoise, déjà auréolée de deux médailles d’or, a terminé quatrième de l’omnium.

Par Belga Publié le 15/08/2022 à 21:13 Temps de lecture: 2 min

Après avoir remporté le titre européen dans la course par élimination (samedi) et aux points (dimanche), Lotte Kopecky n’a pas enrichi sa collection de médailles d’or aux Championnats d’Europe de cyclisme sur piste, lundi à Munich. L’Anversoise, 26 ans, a terminé quatrième de l’omnium. « Une quatrième place n’est pas un échec », a insisté Kopecky après la dernière course aux points, qui a été neutralisée pendant 45 minutes à cause d’une lourde chute. « Cette longue pause n’a certainement pas joué en ma faveur. D’habitude, je peux faire la différence à la fin d’une course aux points comme celle-ci. Ce n’était pas possible cette fois à cause de la neutralisation. »

Vice-championne du monde de l’omnium, Kopecky a couru derrière les événements toute la journée. Elle a terminé huitième dans les deux premières épreuves, le scratch et le contre-la-montre mais comme elle a pris la deuxième place dans l’élimination, les espoirs étaient bien réels. Malgré tous ses efforts dans la course aux points, le podium s’est avéré être un pont trop loin. « Je ne me sentais pas très bien ce matin », a avancé Kopecky. « Je ne sais pas comment ça se fait. En ce qui concerne la nourriture, nous nous en tenons aux gels et aux boissons isotoniques toute la journée. Ça peut jouer sur l’estomac. C’est peut-être ça le problème. Le scratch et le contre-la-montre n’ont pas été bons du tout. Dans l’élimination, j’ai eu un déclic. Dans la course aux points, le sentiment était alors aussi bon que dimanche. Cette pause m’a été dommageable. Après coup, je savais qu’une médaille serait difficile. Au final, je suis quand même contente de ma quatrième place ».