Championnats européens: la parenthèse dorée de Lotte Kopecky

Elle n’a certes pas réussi ce hat-trick dont la délégation belge s’était prise à rêver, après deux premières prestations sur la piste munichoise empreintes de maîtrise et d’envie. Cette envie de s’échapper des contraintes du cyclisme sur route après un Tour de France dont elle était sortie essorée, la tête emplie d’interrogations impossibles à résoudre (deux accessits à Paris et Rosheim mais un goût de trop peu). Pour Lotte Kopecky, l’Euro de Munich était une échappatoire, elle le quitte avec le sourire. La piste est plus que jamais une thérapie.