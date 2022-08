Euro d’athlétisme de Munich: Debjani – Moukrime, une finale et un point final

Côte à côte dans la première série du 1.500 m de l’Euro, le Carolo et le Verviétois ont connu des fortunes opposées. A Munich, lundi soir, il y avait du bonheur et des larmes…

Deux destins se sont croisés, ce lundi soir, dans la première série du 1.500 m de l’Euro d’athlétisme avec, d’un côté, Ismaël Debjani, qui a retrouvé ses meilleures jambes et s’est magistralement qualifié pour la finale de jeudi soir, et de l’autre, Tarik Moukrime qui, après avoir savouré sa qualification pour ces championnats huit ans après sa dernière apparition à ce niveau, a fini 11e et a plié bagages, comme Ruben Verheyden, dans la deuxième série.