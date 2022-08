Guerre en Ukraine: Kiev dit avoir frappé une base du groupe russe Wagner

L’Ukraine a affirmé lundi avoir visé dans l’Est une base du groupe paramilitaire Wagner, dont les hommes sont accusés de combattre aux côtés des troupes russes, et avoir détruit un pont près de la ville occupée de Melitopol (sud).

Très opaque, le groupe Wagner est réputé comme étant lié à l’oligarque russe Evguéni Prigojine, lui-même considéré comme un proche du président russe Vladimir Poutine. La présence de ses combattants a été attestée ces dernières années en Syrie, en Libye, au Mali et dans d’autres pays d’Afrique.

Les autorités ukrainiennes ont également affirmé que des saboteurs pro-Kiev sont parvenus à faire sauter un pont ferroviaire près de la ville de Melitopol (région de Zaropijjia, sud), occupée par l’armée russe, dans un nouvel effort pour perturber la logistique des troupes de Moscou.

À lire aussi La mobilisation déguisée de mercenaires par l’armée russe défaillante

« Un pont ferroviaire en moins au sud-ouest de Melitopol signifie une absence totale de trains militaires depuis la Crimée », péninsule annexée en 2014 par la Russie et essentielle aux ravitaillements de l’armée russe, a annoncé sur Telegram le maire de Melitopol, Ivan Fedorov.

Plusieurs ponts visés

L’Ukraine a visé plusieurs ponts ces dernières semaines, principalement dans la région occupée de Kherson (sud), où Kiev dit mener une contre-offensive ayant permis de reprendre des dizaines de villages et menacer désormais les troupes russes ayant traversé le fleuve Dniepr.

Dans la région d’Odessa (sud), sur la mer Noire, trois estivants ont été tués lundi et deux autres blessés alors qu’ils se baignaient sur une plage à Zatoka, une populaire station balnéaire, par la détonation d’un « engin explosif inconnu », a annoncé sur Telegram un porte-parole des autorités régionales, Serguiï Bratchouk.

Et dans la matinée, des bombardements russes sur Kharkiv (nord-est), la deuxième ville du pays, ont fait un mort, a indiqué sur Facebook un haut responsable de la police locale, Serguiï Bolvinov.

« A 11 heures du matin Kharkiv a été bombardée. Neuf personnes ont été blessées. Malheureusement, une femme âgée de 75 ans est décédée à l’hôpital des suites de ses blessures », a confirmé dans une vidéo postée sur Telegram le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Synegubov.

« Il y a eu d’autres bombardements ailleurs dans la région », a-t-il ajouté. « Trois personnes blessées dans ces bombardements ont été hospitalisées ».

Dans la région de Donetsk (est), où les forces concentrent actuellement leur assaut après avoir pris la quasi-totalité de la région voisine de Lougansk, « la situation demeure tendue » et « la ligne de front est sous les bombes », a indiqué le gouverneur régional Pavlo Kyrylenko dans une vidéo postée sur sa chaîne Telegram.

À lire aussi La mobilisation déguisée de mercenaires par l’armée russe défaillante

« Sloviansk a été bombardée dans la nuit. Et pratiquement chaque jour Bakhmout, Siversk et Soledar sont bombardées », a-t-il poursuivi. « Mariinka, Krangogorivka et Avdiivka sont également bombardées en permanence. Pratiquement trois quarts de la population de la région a été évacuée. Il demeure encore un quart de la population ».