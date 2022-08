SC Charleroi: un succès à Seraing qui éloigne la crise

Le Sporting de Charleroi a pu pousser un grand ouf de soulagement samedi quand Bram Van Driessche a définitivement renvoyé tous les acteurs au vestiaire. Une dizaine de minutes auparavant, Tchatchoua avait délivré tout le peuple sambrien en faisant 0-1 quelques secondes à peine après une bourde de Koffi qui aurait pu plonger le Sporting dans une crise précoce. Au lieu de ça, et avec un bilan de 6/12, le matricule 22 facture le… même bilan comptable qu’il y a un an – où il était toutefois encore invaincu – et reste accroché au wagon de tête malgré un climat très négatif autour de l’équipe. « Les attentes sont beaucoup plus grandes donc il faut plus de réponses, plus de qualité. On essaye d’être à l’écoute de ça », expliquait Edward Still.