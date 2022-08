Météo: quand la pluie et les orages arriveront-ils en Belgique?

En cours de journée, des nuages cumuliformes se développeront et pourraient donner lieu l’après-midi ou en soirée à des averses (orageuses) surtout sur le nord-ouest du pays. En beaucoup d’endroits, le temps restera toutefois sec. Les maxima seront compris entre 24ºC en Hautes Fagnes et 29 ou 30ºC dans le centre. Le vent sera généralement faible de sud à sud-ouest. A la mer, il sera d’abord modéré.

Le temps sera sec et assez ensoleillé, mardi matin, avec des champs de nuages élevés et moyens. En Ardenne, il pourrait toutefois y avoir du brouillard ou des nuages bas localement, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir et cette nuit, la nébulosité deviendra souvent abondante et des averses, parfois orageuses, gagneront progressivement le pays depuis la France. Localement, les précipitations pourront déjà être abondantes. Les minima se situeront entre 15 et 19ºC, sous un vent souvent faible et variable.

Mercredi, la journée sera instable avec des périodes de pluie et des averses, parfois intenses et orageuses, entrecoupées d’accalmies plus sèches. Sous les averses les plus soutenues, de la grêle et des coups de vent ne sont pas exclus. Les maxima varieront de 21 à 26ºC. Le vent sera plutôt faible et variable. A la Côte, il deviendra modéré de nord-est.

Jeudi, une fois les éventuelles brumes et brouillards dissipés, le ciel deviendra rapidement changeant avec encore quelques averses parfois intenses voire orageuses. Les maxima seront compris entre 21 et 26ºC. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-ouest.