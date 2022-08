Deux enfants abandonnés au parc Plopsaqua: les parents profitaient de la piscine

Deux jeunes enfants ont été découverts abandonnés dimanche, sur le site de Plopsaqua à Hannut en région liégeoise. Un membre du personnel a remarqué « des mouvements sur un tas de sacs déposés sur un emplacement extérieur ». Attribuant d’abord ses mouvements à un animal, il a ensuite constaté qu’un bébé de six mois et un très jeune enfant d’un an et demi avaient été laissés là, seuls.

RTL a révélé que les parents étaient en train de profiter de la piscine. Le steward, inquiet pour l’état de santé des enfants, a appelé une ambulance qui a transporté les enfants à l’hôpital. Le directeur du parc Plopsaqua de Hannut précise qu’une fois les parents retrouvés, « ils n’étaient pas ravis que des ambulanciers aient été appelés. Ils étaient plus préoccupés par les frais liés au transport ambulancier » qu’à l’état de santé des enfants. « C’était assez bizarre. »