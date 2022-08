David Goffin éliminé de Cincinnati au 1er tour du tableau final

Après les éliminations de David Goffin et Kirsten Flipkens, Elise Mertens est la dernière belge encore en lice à Cincinnati.

Il s’agissait du deuxième duel sur le circuit entre le joueur belge de 31 ans et l’Américain de 29 ans. Celui-ci avait battu Goffin 6-3, 7-5 au 2e tour de l’European Open d’Anvers en 2020.

Au 2e tour (seizièmes de finale), Giron sera oppsoé au vainqueur du match entre l’Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 19/N.15) et l’Argentin Francisco Cerundolo (ATP 27).

Goffin avait été éliminé au 1er tour de « Cincy » en 2021 par l’Argentin Guido Pella alors qu’il était encore 19e mondial. Douze mois auparavant, il avait atteint et perdu la finale face au Russe Daniil Medvedev.

Le Liégeois a perdu au 1er tour des trois tournois qu’il a disputé cet été sur ciment en Amérique du Nord depuis son quart de finale sur l’herbe de Wimbledon : à Washington, Montréal et Cincinnati.

Ça coince aussi pour Flipkens

Kirsten Flipkens (WTA 62 en double) et sa partenaire l’Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 49) ont été éliminées au premier tour du double dames, lundi au tournoi WTA 1000 de Cincinnati, joué sur ciment et offrant d’une dotation de 2.527.250 dollars.

Elles étaient opposées à la 7e tête de série dans l’Ohio formée de l’Ukrainienne Lyudmyla Kichenok (WTA 17) et de la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 15) et se sont inclinées 6-1 et 7-5 après 1h22.