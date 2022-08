Guerre en Ukraine: une «catastrophe» à Zaporijjia menacerait toute l’Europe

Une « catastrophe » à la centrale nucléaire de Zaporijjia, sous contrôle russe dans le sud de l’Ukraine, menacerait l’Europe toute entière, a averti lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

« A l’abri de la station, les occupants bombardent les villes et communautés des environs », a accusé M. Zelensky dans son adresse de lundi soir. « Tout incident radioactif à la centrale nucléaire de Zaporijjia peut porter un coup aux pays de l’Union européenne, à la Turquie, à la Géorgie, et à des pays de régions plus éloignées. Tout dépend de la direction et de la force du vent », a poursuivi le président ukrainien. « Si les actions de la Russie conduisent à une catastrophe, les conséquences pourraient frapper ceux qui restent silencieux pour l’instant », a-t-il averti.