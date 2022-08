Le fisc et les notaires consultent davantage les comptes bancaires

La Banque nationale de Belgique regroupe les numéros des comptes en banque et contrats financiers de chaque Belge dans une seule banque de données.

Les consultations du registre des comptes en banque et des contrats d’assurance par le fisc et les notaires ont augmenté de 42 % au premier semestre, avec 93.967 recherches constatées, relatent L’Echo et De Tijd mardi.

Depuis 2014, la Banque nationale de Belgique (BNB) regroupe les numéros des comptes en banque et contrats financiers de chaque Belge dans une seule banque de données. A l’origine, seul le fisc pouvait consulter le registre. Mais, depuis l’été 2020, la banque de données est accessible également au SPF Justice, aux huissiers de justice et aux notaires.