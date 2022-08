L’émotion d’un athlète belge en plein direct après son élimination (vidéo)

Si Tarik Moukrime n’a malheureusement pas pu se qualifier pour la finale du 1500m, il aura déjà réussi un bel exploit en se qualifiant pour les championnats d’Europe d’athlétisme qui se déroule cette semaine à Munich, en Allemagne. Aligné dans la première série, aux côtés de son compatriote, le carolo Ismael Debjani, et du phénomène norvégien, Jakob Ingebrigtsen, Tarik Moukrime aura bien tenu la cadence avant de lâcher sur la fin de course. « À 300 mètres, il y a eu une petite bousculade et je n’ai pas su retrouver le rythme après. La relance m’a aussi fait très mal aux jambes. J’ai essayé d’y croire jusqu’au bout, mais c’était difficile », affirmait-il après la course.

Retour après 8 ans

S’il n’a pas pu se qualifier pour la finale, ce qui aurait été un autre exploit à mettre à son actif, Tarik Moukrime a profité à 100 % de son retour au plus haut niveau du 1500m européen. « J’ai savouré. Je pourrais même dire que j’ai beaucoup trop savouré. J’étais vraiment comme un enfant, avec des étoiles plein les yeux. Après 8 ans, cela m’a évidemment fait quelque chose d’être présent à l’Euro. Quand j’étais sur la piste, j’ai regardé autour de moi et j’ai profité. C’était une saveur unique », affirmait-il, lui qui a dû franchir de nombreux obstacles ces dernières années et qui était même à deux doigts de tous plaquer il y a quelques mois. « C’était déjà une grande réussite d’être là après les huit dernières années que j’ai vécu et qui furent très dures. La cerise sur le gâteau aurait été d’arriver en finale, mais ce ne sera pas le cas. C’est le jeu, il faut l’accepter. »