Santé: des chercheurs belges font une découverte révolutionnaire

Une équipe internationale conduite par le Pr Olivier Devuyst (UCLouvain et Cliniques universitaires Saint-Luc) et le Dr Eric Olinger (Universités de Zurich et de Newcastle, Cliniques Saint-Luc), a identifié, pour la première fois, une mutation dans un gène qui multiplie par 4 le risque d’insuffisance rénale terminale, annonce mardi l’UCLouvain dans un communiqué de presse.

L’insuffisance rénale chronique (IRC), une maladie à forte prédisposition génétique, touche environ 10 % de la population belge. Elle conduit le plus souvent à l’insuffisance rénale terminale qui nécessite une dialyse ou une transplantation.