Un festival néo-nazi international en Flandre: les services de renseignement s’inquiètent

Le festival est un rassemblement pour les sympathisants néo-nazis de l’Europe entière. Les services de renseignement européens et américains s’alarment de la tenue de cet événement.

Plusieurs services de renseignement européens s’inquiètent de la tenue d’un festival néo-nazi à Ypres les 27 et 28 août prochains. Le gouvernement américain catalogue « l’Ijzerwake » comme une menace d’extrême droite, selon les informations des journaux Het Nieuwsblad et Gazet Van Antwerpen . Un groupe de recherche s’est intéressé à cet événement et met en garde contre l’arrivée d’associations néo-nazies, qui affichent ouvertement leur admiration pour Hitler.

Le conseil échevinal d’Ypres a autorisé la tenue de cet événement mais réexamine la question ce mardi.