Un festival néonazi international en Flandre: les services de renseignement s’inquiètent

Le festival est un rassemblement pour les sympathisants néonazis de l’Europe entière. Les services de renseignement européens et américains s’alarment de la tenue de cet événement.

Plusieurs services de renseignement européens s’inquiètent de la tenue d’un festival néonazi à Ypres les 27 et 28 août prochains. Le gouvernement américain catalogue l’« Ijzerwake » comme une menace d’extrême droite, selon les informations des journaux Het Nieuwsblad et Gazet Van Antwerpen . Un groupe de recherche s’est intéressé à cet événement et met en garde contre l’arrivée d’associations néonazies, qui affichent ouvertement leur admiration pour Hitler.

Le conseil échevinal d’Ypres a autorisé la tenue de cet événement mais réexamine la question ce mardi.