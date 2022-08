«C’est une mafia», «Laporta se prend pour le roi alors qu’il est idiot»: un ancien du Real s’en prend violemment au FC Barcelone

Malgré ses nombreuses recrues estivales, le FC Barcelone n’est pas parvenu à s’imposer, ni même à inscrire le moindre but, face au Rayo Vallecano lors de la journée d’ouverture de la Liga. Un score nul et vierge qui a, forcément, beaucoup fait jaser les détracteurs du club catalan. À commencer par un certain Rafael van der Vaart.

L’ancien ailier, passé notamment par le Real Madrid, l’Ajax Amsterdam ou encore Tottenham, est aujourd’hui consultant pour Ziggo Sport, une chaîne de télévision néerlandaise. Dans le cadre de ses fonctions, le Batave n’a pas manqué d’allumer ses anciens rivaux. « Comment pouvez-vous acheter autant de joueurs alors que vous n’avez pas d’argent ? C’est une honte. Et Laporta n’arrête pas de rire partout avec sa grosse tête. Cet homme se prend vraiment pour le roi, alors que je pense qu’il est un peu idiot. Il fait beaucoup de mal au nom du FC Barcelone. Maintenant, tout le monde les regarde différemment, ce qui est honteux pour un tel club… Regardez ce qu’il se passe avec Frenkie de Jong. Vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça. Quand on signe un contrat, on doit le remplir ou se quitter en bons termes. Mais surtout pas procéder de la sorte. C’est une mafia, et je pense qu’ils doivent être punis. »