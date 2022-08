Pourquoi la pluie après une période de sécheresse peut ne pas être une bonne nouvelle

Une pluie fine nécessaire

A plus grande échelle, c’est donc ce qui se passe lorsque le sol est desséché par les canicules répétées et les vagues de chaleur qui perdurent, explique Paris-Normandie. Pour humidifier les sols et que l’eau s’y imprègne, de la pluie fine est nécessaire. Or, « au mois d’août, nous ne pouvons pas espérer des perturbations d’automne avec des pluies fines qui pénètrent lentement dans le sol », explique Météo France, même si cela « reste un épisode bienvenu, car il n’a pas plu depuis des semaines. »

Un risque d’inondation

Interrogé par Le HuffPost, Tristan Amm, prévisionniste à Météo-France, alerte quant à lui sur le risque de ruissellement lié aux orages en France : « On aimerait éviter des pluies trop fortes pour éviter les risques de ruissellement, on préférerait des perturbations avec des pluies stationnaires sur plusieurs semaines pour humidifier les sols ».

Il a également mis en garde contre les orages secs, qui se forment lorsque les températures sont anormalement élevées et que le taux d’humidité est bas, « alors la pluie s’évapore avant même d’arriver sur le sol ».