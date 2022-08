Plus de deux ans et demi plus tard, Rafael Nadal peut redevenir n.1 mondial: voici comment

Avec Rafael Nadal, c’est toujours la même rengaine. À chaque fois qu’on le croit fini, usé physiquement et mentalement, le Majorquin renaît. Une capacité à revenir toujours plus fort qui lui a notamment permis de devenir l’homme le plus titré de l’histoire en Grand Chelem. Et, dans les jours à venir, le plus grand champion de l’histoire de Roland-Garros pourrait hériter d’un autre titre, temporaire et qu’il a déjà occupé : celui de n.1 mondial.

En effet, celui qui pointe actuellement au troisième rang du classement ATP pourrait dépasser Daniil Medvedev, actuel leader de ce tableau, au nombre de points. Pour y arriver, le schéma est simple pour l’Espagnol, qui fera son entrée à l’ATP de Cincinnati ce mercredi face à Coric ou Musetti : il doit impérativement remporter le tournoi, et espérer que le Russe se fasse sortir avant les quarts de finale. Si c’est le cas, Rafael Nadal redeviendra n.1 mondial, 31 mois après avoir occupé cette place pour la dernière fois.