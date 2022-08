Championnats européens: de retour de blessure, Michael Obasuyi prend la porte en séries du 110 mètres haies

Le Belge de 23 ans a terminé 5e de la 2e des 3 séries de la distance en 13.90 alors que le top 4 de chaque course était qualifié pour les demies, prévues mercredi soir en Bavière.

Obasuyi, dont le record personnel est de 13.32, a signé le 17e chrono des 24 engagés et aurait dû courir en 13.77 pour être repêché au temps. C’était la première course depuis mi-juin pour le hurdleur, victime d’une déchirure musculaire plus tôt cet été qui lui a coûté sa participation aux Mondiaux d’Eugene. Il a dû faire une pause de six semaines pour se soigner.