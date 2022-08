Euro de natation: Elias Meeus, malgré un record personnel, et Jasper Aerents éliminés en séries du 50m libre

Elias Meeus et Jasper Aerents ne sont pas parvenus à se qualifier pour les demi-finales du 50 mètres nage libre des championnats d’Europe de natation, mardi dans le grand bassin du Foro Italico de Rome.

Meeus, 19 ans, a terminé 3e de la 2e des 8 séries de la distance dans un temps de 22.88, le 44e des 74 partants. Le pensionnaire du BRABO a amélioré son record personnel, lui dont l’ancienne meilleure marque se situait en 22.91. Vendredi, Meeus a aussi échoué en séries du 100 mètres nage libre avec le 57e chrono des 77 partants (50.89).

De son côté, Aerents était au départ de la dernière série, à la ligne d’eau N.0. Le Gantois de 29 ans, dont le record personnel de 22.17 établi en 2013 est très proche du record de Belgique de Yoris Grandjean (22.13, mai 2009), a dû se contenter de la 10e et dernière place de sa course, en 23.02, 47e temps et loin de son meilleur chrono de l’année (22.40).