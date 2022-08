Nouveau plan de mobilité: les objectifs des autorités pour booster la vie dans le centre de Bruxelles (infographie)

Concrètement, un système de boucles compliquera fortement le transit entre quartiers.Arrivé dans une des zones du Pentagone, l’automobiliste se verra redirigé vers un des parkings locaux. Le Pentagone possède aujourd’hui plus de 11.800 places en voirie, environ 11.000 hors voirie en parking public et plus de 50.000 hors voirie en parking privé.L’actuel bourgmestre Philippe Close (PS) résume : « Le principe du plan est assez simple.On dit : « Venez en voiture, vous pouvez. Choisissez les modes de transport, mais réfléchissez à la façon dont vous fonctionnez. On a un très beau réseau de transports en commun, de nombreuses pistes cyclables. » »

« Améliorer la fonction économique du Pentagone »

Cette mobilité « apaisée » profitera aux commerçants et aux entreprises, assure l’échevin des affaires économiques Fabian Maingain (Défi). « Le plan vise aussi à améliorer la fonction économique du Pentagone. Ce dernier, c’est 649 entreprises de plus de cent travailleurs, ou encore 3.438 commerces. Tout le monde croit encore que les gens viennent faire leur shopping en voiture. Seulement 16 % des chalands et 21 % des travailleurs arrivent en voiture. » Empêcher les automobilistes d’arriver ne constitue pas l’objectif, insiste toutefois l’élu amarante. « Ce qu’on vise, c’est ce trafic de transit qui n’a pas pour destination le centre-ville. Aux autres automobilistes, on dit : « On veut vous faciliter les accès vers les quartiers commerçants et les parkings. » Cela permettra d’améliorer le confort des personnes qui font du shopping ou vont en terrasse. » Les embouteillages, c’est 45milliards de pertes par an pour les entreprises. Le Pentagone avait besoin de cette réforme pour sa vitalité économique, conclut Fabian Maingain.