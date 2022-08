Prime de rentrée scolaire: voici ce qu’il faut savoir

Tous les enfants ont droit à la prime de rentrée scolaire, ou « supplément d’âge ». Elle est calculée en fonction de la catégorie d’âge de l’enfant et est versée automatiquement, en même temps que les allocations familiales habituelles.

Les allocations familiales comprennent la « prime de rentrée scolaire ». Cette prime est un montant forfaitaire payé une fois par an avec les allocations familiales de juillet (payées en août), selon Famiwal, la caisse publique d’allocations familiales en Wallonie. Appelée également « supplément d’âge annuel », c’est une prime versée automatiquement et à toutes les familles. Tous les enfants y ont droit. Elle diffère selon la catégorie d’âge de votre enfant et est calculée d’office avec vos prestations familiales du mois de juillet. Le fait de recevoir des prestations familiales en juillet vous permet de bénéficier de ce supplément.

Il est à noter que vous ne pouvez recevoir le versement que si votre enfant est né avant le 1er juillet de cette année. Vous pouvez également le recevoir si votre enfant a 25 ans cette année et qu’il fête son anniversaire après le 30 juin.

Les enfants nés avant 2020

Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2020, la prime est de 23,44 euros pour les 0 à 5 ans inclus. Elle revient à 50,38 euros pour les enfants de 6 à 11 ans inclus, à 70,30 euros pour les enfants de 12 à 17 ans inclus et à 93,73 euros à partir de 18 ans.

Certains bénéficient d’un tarif social supplémentaire. Pour les enfants de 0 à 5 ans inclus, la prime revient à 32,34 euros. Pour ceux qui ont entre 6 et 11 ans inclus, elle revient à 68,64 euros. Entre 12 et 17 ans inclus elle est de 96,10 euros et enfin, à partir de 18 ans, elle est à 129,37 euros.

Les enfants nés après le 1er janvier 2020

La prime est de 22,08 euros pour les enfants de 0 à 4 ans.

A Bruxelles, la situation n’est pas la même qu’en Wallonie. Mais la prime reste versée une fois par an et est toujours calculée en fonction de l’âge de l’enfant.

Si votre enfant fréquente une école francophone à Bruxelles, de 0 à 5 ans, la prime est de 22,52 euros, selon la caisse d’allocations familiales Infino. Lorsque les enfants seront âgés de 6 à 11 ans, elle reviendra à 33,79 euros. De 12 à 24 ans, elle sera de 56,31 euros. Et de 12 à 24 ans avec l’inscription à l’enseignement supérieur, elle sera de 90,10 euros par an. Ces montants ont été indexés et sont de mise depuis le 1er août 2022.