Origine de la vie sur Terre: la théorie de l’eau venue via des astéroïdes renforcée par une nouvelle étude

Des astéroïdes de type C comme Ryugu, « riches en substances volatiles (capables de passer facilement de l’état solide à l’état gazeux, NDLR) et organiques (ou carbonées, NDLR), pourraient avoir été l’une des principales sources de l’eau sur Terre », selon cette étude ayant impliqué des chercheurs japonais et étrangers.

« L’apport à la Terre de substances volatiles, c’est-à-dire de matières organiques et d’eau, fait toujours l’objet d’un débat important », rappelle l’étude.