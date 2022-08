Baptême de l’art: un pantin sous les étoiles

Ce château. Demeure des princes et princesses de Ligne depuis le XIVe siècle. Ce jardin baroque, dessiné en 1664. Cette histoire, enfin. Pinocchio, fantastique roman pour enfants écrit par Carlo Collodi en 1881.

Pas étonnant que le directeur artistique et metteur en scène Luc Petit, fondateur avec son complice Michel Teheux des Nocturnales en 2005, aient craqué pour ce petit personnage de bois tendre qui rêve d’une folle vie d’aventures. Ce qu’ils ont monté cet été dans le parc du château de Belœil, c’est exactement ça : une odyssée féerique de deux heures, un parcours déambulatoire entre les bassins, les statues, les arbres centenaires éclairés de guirlandes lumineuses, avec Jiminy Cricket qui joue le guide et une armada de marionnettistes, comédien.nes, acrobates, bateleur.euses, danseur.euses, jongleur.euses... Soit une cinquantaine d’artistes (et autant de technicien.nes) dont 70 % d’amateurs et amatrices venant de troupes locales.