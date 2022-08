Championnats d’athlétisme: Kevin Borlée se blesse lors de son 400m et est contraint d’abandonner

À l’inverse de Kevin Borlée et Alexander Doom, Dylan Borlée a réussi à se qualifier pour la finale individuelle du 400 m des championnats d’Europe d’athlétisme de Munich, mardi en début d’après-midi. Il a pris la 2e place de la troisième course en 45.67 derrière le Néerlandais Liemarvin Bonevacia (45.40). Kevin Borlée n’a pas terminé sa course, blessé après moins de 200 mètres. Alexander Doom, 6e de sa course, n’a signé que le 13e temps des demi-finalistes.

Grâce à leur place au ranking européen du 400 m Kevin Borlée (3e), Dylan Borlée (4e) et Alexander Doom (7e) étaient dispensés lundi des séries. Ils débutaient donc leur Euro mardi au stade des demi-finales où il leur fallait franchir la ligne d’arrivée parmi les deux premiers de leur course où signer un des deux meilleurs chronos des dix-sept autres athlètes.