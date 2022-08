Cafards, pannes de climatisations, WC condamnés… l’insalubrité de certains trains Ouigo dénoncée

« Les rames des trains Ouigo font beaucoup plus de kilomètres que les TGV classiques » explique Abdelkader Bensadoun, secrétaire de la CGT cheminots de Lyon Perrache au magazine français Rue 89. « Avec le modèle Ouigo, chaque kilomètre doit être utilisé au maximum, donc la rame doit circuler non-stop. Il y a des problèmes de maintenance et d’insalubrité qui nécessiteraient que certaines rames soient retirées pendant plus d’une semaine pour faire un travail de fond. »

Parmi les problèmes d’insalubrité, la présence de cafards et de larves dans l’un des trains qui relie Paris à Lyon Saint-Exupéry. « Depuis le début de l’été on alerte sur la présence de cafards et de larves dans la rame 774, et plus précisément dans la voiture numéro huit. La rame a été sortie quelques jours, mais pas assez longtemps pour traiter le problème en profondeur, et remise en circulation. »

Du côté de la SNCF, on se défend affirmant qu’un « traitement insecticide a été effectué durant plusieurs nuits dans la voiture concernée ». La société de transport indique que la rame a été immobilisée plusieurs jours et « fait désormais l’objet d’une surveillance quotidienne sur les sites de maintenance ». Mais Rue 89 affirme que, selon ses informations, des asticots et des cafards étaient toujours visibles au lendemain de sa remise en service, début août.

Des conditions de transport « inadmissibles »

Outre l’insalubrité, la CGT-Cheminots dénonce des conditions de transport « inadmissibles » pointant du doigt des toilettes bouchées ou condamnées et des problèmes de climatisation. « On fait parfois tout le parcours sans climatisation, de Marseille à Lille, soit 4h30 de trajet », précise Abdelkader Bensadoun.

« Pour les climatisations, le taux de fiabilité est actuellement de 99 % » relativise la SNCF. « Certes, ça laisse 1 %. En cas de panne, on distribue des bouteilles d’eau ou on replace les voyageurs dans une autre voiture. Quant aux WC, dans une rame Ouigo il y en a huit, en haut et en bas donc ça laisse des solutions alternatives si certains sont fermés. »