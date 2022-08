Festival néonazi international en Flandre: Vooruit menace de quitter la coalition communale d’Ypres

Ypres est gouvernée par une coalition de libéraux (Open Ypres), de Vooruit et de N-VA.

Vooruit pourrait quitter la coalition dont il fait partie à Ypres si Frontnacht, un festival néonazi, y est autorisé, a averti le président des socialistes flamands, Conner Rousseau, mardi, sur les antennes de la VRT et de VTM.

« Nous ne voulons pas donner de tribune à des néonazis agressifs et dangereux. Nous espérons que le collège décidera d’interdire le festival. Et s’il doit quand même avoir lieu, ce sera sans Vooruit », a affirmé Conner Rousseau.

« Se menacer mutuellement par médias interposés ne résoudra rien. Nos responsabilités, on les prend à table, ensemble et de manière collégiale », a de son côté réagi le président de l’Open VLD, Egbert Lachaert. Ce dernier s’est toutefois dit convaincu que la ville prendra la bonne décision « et ne laissera pas cet événement se produire ».