Villégiature: un nouveau départ belge pour le Domaine d’Haulmé, dans les Ardennes françaises

Durant le confinement en 2020, certains se sont mis à la pâtisserie ou au sport, d’autres ont changé d’orientation professionnelle, ont bricolé dans leur maison… Caroline, Benoît et Simon, eux, ont décidé d’acheter un camping ! « Au départ, le projet était d’acheter une ferme ou un bâtiment du genre pour y organiser des événements, car ma compagne, Caro, et moi travaillions dans ce secteur », raconte Benoît. « On n’avait toutefois pas les fonds suffisants, donc l’idée un peu folle du camping a germé et, pendant le covid, on s’est lancé avec Simon, un ami charpentier. »