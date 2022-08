Kevin Borlée après sa blessure lors de la demi-finale du 400m: «Je pense que c’est terminé...» (vidéos)

À l’inverse de Kevin Borlée et Alexander Doom, Dylan Borlée a réussi à se qualifier pour la finale individuelle du 400 m des championnats d’Europe d’athlétisme de Munich, mardi en début d’après-midi. Il a pris la 2e place de la troisième course en 45.67 derrière le Néerlandais Liemarvin Bonevacia (45.40). Kevin Borlée n’a pas terminé sa course, blessé après moins de 200 mètres. Alexander Doom, 6e de sa course, n’a signé que le 13e temps des demi-finalistes.

S’élançant au couloir 6 de la deuxième des demi-finales, la course de Kevin Borlée, vice-champion en titre, a duré 150 mètres quand il a arrêté son effort avant de tenir son ischio droit. Il est trop tôt pour savoir si le capitaine des Tornados sera rétabli pour disputer le relais 4x400 m dont les séries sont fixées au vendredi matin (11h10) et la finale au samedi soir (21h15).