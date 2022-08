«J’ai poussé mon corps à des limites que je n’imaginais même pas»: dans une émouvante vidéo, Nacho Monreal annonce mettre un terme à sa carrière

Formé à Osasuna, l’Espagnol de 36 ans portait les couleurs de la Real Sociedad depuis 2019, après avoir joué six ans à Arsenal.

« Trente-six ans que je joue au football, seize comme professionnel. J’ai poussé mon corps à des limites que je n’imaginais même pas », a écrit Nacho Monreal sur Instagram. « Mon genou m’a envoyé un message clair et net. Je me suis écouté et j’ai accepté la situation. »