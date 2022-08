Série d’été – les héros de notre enfance: la fulgurante métamorphose de Goldorak en objet culte

Simpliste, un chouïa mièvre, limite bas de gamme, le « formidable robot » créé par le Japonais Go Nagai a atterri presque par accident dans les radars de l’Occident des années 70 et 80. Sa complexité narrative et idéologique (écologiste, antinucléaire, anti-impérialiste…) l’a propulsé dans les hautes sphères du patrimoine culturel.