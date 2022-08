Charleroi ou la volonté de sortir de la morosité

Qui se promène à Charleroi ne doit pas avoir peur de la poussière en été et de la boue en hiver tant les travaux émaillent la ville. Dès qu’on sort de la gare, ils nous happent, l’esplanade subissant un nouveau lifting. Mais c’est surtout la ville haute – un vrai casse-tête pour y arriver – qui vit au rythme des marteaux-piqueurs, des grues et camions. La place du Manège (en face du Palais des expositions) et la place Charles II (emblème des années 90 qui avait très mal vieilli) sont fermées à la circulation depuis le début du mois. Ce qui donne quelques maux de tête à ceux qui doivent rallier (ou travailler) la maison communale. Et ce n’est guère mieux plus au nord où tout le centre n’est qu’un immense chantier. Comme toujours dans ces situations-là : il y a ceux qui s’en réjouissent (ce ne sera que plus beau et agréable après) et ceux qui les subissent (commerçants et habitants) et qui ne seront peut-être plus là pour voir le résultat tant les désagréments actuels pourraient avoir raison de leur patience ou de leur trésorerie.