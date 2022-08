«Nope»: film ovni et ambitieux

Très attendu, le troisième long-métrage de l’inventif Jordan Peele sort ce mercredi dans nos salles. Horreur, science-fiction, western et commentaire socio-politique au programme. Petit décryptage…

À l’instar d’un Shyamalan, à qui on n’a pas manqué de le comparer pour sa manière de « rafraîchir » le film de genre, Jordan Peele est d’abord passé par la case télé. Précisément au rayon humour : on lui doit notamment Key & Peele, une série faite de sketchs, diffusée sur Comedy Central entre 2012 et 2015.