Nouveau plan de mobilité à Bruxelles: les inquiétudes se concentrent sur la petite ceinture

En face de l’église de la Chapelle, les blocs de béton roses et bleus ne passent pas inaperçus. Les autorités bruxelloises les ont placés pour limiter l’accès de la rue de la Chapelle aux services de secours et aux bus. Impossible désormais pour les automobilistes venant du boulevard de l’Empereur de poursuivre dans la rue Blaes. Le skate-park a gagné l’espace confisqué aux voitures. Le voilà d’un coup agrandi de plusieurs mètres de large et enrichi d’une série d’installations temporaires. Plusieurs jeunes les testent et profitent de la nouvelle place. Voilà quelques heures que la Ville de Bruxelles applique ce mardi son nouveau schéma de circulation du Pentagone. Constitué notamment de mises à sens unique, de filtres et de boucles de circulation, ce dernier vise à limiter drastiquement le trafic de transit dans le Pentagone. Voilà une des réalisations concrètes du plan régional Good Move qui prévoit la réorganisation de la circulation à Bruxelles d’ici 2030. Les aménagements place de la Chapelle font partie du programme.