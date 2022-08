Un peu de magie avant la rentrée

Sortant chez nous en cette période de fin des vacances d’été (désolé de le rappeler mais la rentrée scolaire aura lieu cette année le… 29 août, soit dans douze jours), Nope aurait sans doute pu (dû) être le grand succès de cet été. Quoi de mieux, en effet, que de se glisser dans une salle de cinéma pour échapper aux températures caniculaires du moment ? Mais attention, l’histoire que nous a concoctée Jordan Peele est aussi du genre à faire monter la tension et provoquer de subites poussées de transpiration. Entre horreur, science-fiction, humour et western, c’est un véritable feu d’artifice de genres que nous offre ce réalisateur amoureux du cinéma et prompt à gratter la couenne de la société américaine là où ça dérange. Avec, par-dessus tout ça, une manière de filmer et de raconter nettement au-dessus des standards hollywoodiens actuels. Car ce qui est, finalement, le plus étonnant, c’est la liberté que le réalisateur laisse au spectateur en utilisant magistralement la magie du 7e art plutôt qu’en cherchant à tout démontrer ou à tout expliquer.