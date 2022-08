La médication préventive contre le VIH augmente-t-elle le risque d’infections sexuellement transmissibles?

Dans la lutte contre le sida engagée depuis 40 ans, les victoires n’ont guère été nombreuses. Il n’existe pas de vaccin qui permettrait de prévenir largement une maladie qui ne se guérit toujours pas. Dans cette bataille inégale, seuls les antirétroviraux (ARV) et plus précisément la combinaison de trois d’entre eux, la trithérapie, ont offert un peu de répit aux patients et aux scientifiques. Le mélange des trois molécules – il en existe une douzaine au total – empêche le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) de se répliquer dans les cellules et d’affaiblir le système immunitaire du patient le rendant vulnérable aux infections. Le sida, syndrome de l’immunodéficience acquise, est le dernier stade de l’infection au VIH survenant lorsque le système immunitaire est quasiment détruit.