La commune d’Ypres retire son autorisation pour un festival néonazi

Le collège communal d’Ypres a décidé à l’unanimité de ne pas autoriser la tenue du festival Frontnacht, qui devait se tenir le 27 août, a annoncé mardi après-midi le conseil communal. Selon la Ville, la condition selon laquelle l’événement ne devait avoir aucun lien avec le néonazisme et le néofascisme n’est pas respectée.

«Le rapport que nous avons reçu de la police locale et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam) indique que les groupes invités sur scène à Frontnacht véhiculent des idées néonazies et néofascistes, ce qui est inacceptable pour une ville de paix comme Ypres», a déclaré le conseil communal. Celui-ci a également précisé qu’aucune décision ne pouvait être prise avant réception de ce rapport contenant des informations officielles et des conseils nécessaires.