Salles de vente: une rentrée classe

La saison reprend, comme le nouveau calendrier scolaire, bien avant septembre pour les maisons de vente aux enchères. Cette seconde moitié d’août est déjà dense pour les amateurs et amatrices d’art et d’antiquités puisque près d’une dizaine de rendez-vous sont à noter durant les deux prochaines semaines.

Deux ventes (cataloguée et bourgeoise) sont par exemple au programme de l’hôtel des ventes Élysée avec 966 lots d’antiquités, tableaux et objets d'art les lundi 22 et mardi 23 août. En voici une toute petite sélection, de quoi réveiller la fibre collectionneuse du grand public, assoupie durant ces chaudes semaines d’été.

Au rayon des petites choses les plus précieuses de la vente du 22, on trouve des bijoux, bracelets, pendentifs, montres, chaînes en or et cette bague en or blanc 18 carats, sertie d'un brillant central entouré et épaulé de brillants, pesant son bon poids de 4,9 grammes, évalués à 1.800-2.000 €.

Quelques vases Val-Saint-Lambert, du bleu, du jaune, du vert, du Joseph Simon ainsi qu'une envoûtante sculpture en cristal de Louis Leloup, Sphère, signée et datée 2002 (1.000-1.200 €).