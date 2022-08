Ahtlétisme: Dylan Borlée défendra seul l’honneur de la famille en finale du 400 m à Munich

Des finales en grands championnats, il en avait déjà couru quelques-unes, mais toujours avec le 4 x 400 m, jamais tout seul. Ce mercredi, Dylan Borlée va réparer cette anomalie. À 29 ans, le cadet de la famille bruxelloise va découvrir ce que ses grands frères ont déjà si souvent connu en disputant, ce mercredi soir (21h43), la finale du 400 m de l’Euro de Munich, où il partira du couloir 7. Un bel accomplissement après pas mal d’années de galères pour lui, qui s’est longtemps cherché, et un nouveau coup de force de cette incroyable « tribu » bruxelloise. Plus que jamais, l’athlétisme belge, c’est un peu « House of Borlée » !

« Pour moi, ça veut dire beaucoup », dit-il. « Je n’ai jamais rien lâché et je me retrouve ici, à près de 30 ans, à atteindre enfin cette finale européenne et à faire l’un de mes meilleurs chronos. Je me tire mon chapeau, je crois que j’en ai le droit ! »