Festivals: le Pukkelpop, éclectique et pléthorique

Le Pukkelpop s’annonce sous les meilleurs auspices. Si le dernier gros festival de la saison n’affiche pas sold-out (au contraire, le mois dernier, des collègues de Rock Werchter) à l’ouverture des grilles ce jeudi, il devrait en tout cas régner une bonne vibe le long de la Kempische Steenweg. Organisé dimanche passé au même endroit et par les gens du « Pukkel » le Hear Hear a en effet enchanté la dizaine de milliers de festivaliers présents. Il y avait de quoi, notez : une affiche cohérente avec un vrai fil rouge (le rock indie des années 80, 90 et leurs jeunes descendants d’aujourd’hui) sur un site certes plus réduit pour l’occasion, mais qui compte quelques coins bien sympas, organisation sans failles, accueil convivial et concerts emballants (Parquets Courts, Squid, Liam Gallagher…).